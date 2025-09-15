У Чернігівській області помітили проліт реактивного «Шахеда»

Реактивний «Шахед» над Чернігівською областю.

Місцеві жителі зафіксували момент прольоту реактивного «Шахеда» над Чернігівською областю. Відео опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.



За останню добу росіяни активно тероризували регіон такими дронами, особливо Ніжин, де сталося не менше семи обстрілів.



З 8:00 14 вересня до 8:00 15 вересня російська армія 42 рази обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 81 вибух. Під атаки потрапили Новгород-Сіверський, Ніжинський, Чернігівський і Корюківський.