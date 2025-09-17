Вночі росіяни вдарили по будівлі ДСНС у Дружківці та по готелю у Краматорську

Через російський обстріл вночі 17 вересня пошкоджено будівлю готелю у Краматорську. Фото: Новини Краматорського району

Російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ на Донеччині. Як повідомляє видання «Новини Краматорського району», внаслідок цих атак пошкоджено будівлі.

Зазначається, що о 03:00 два БПЛА влучили у будівлю готелю «Індустрія» у Краматорську. Пошкоджено дах та вікна. Інформації щодо постраждалих серед цивільних немає.

У Дружківці о 02:30 було атаковано та пошкоджено будівлю ДСНС на вулиці Соборній. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, за даними видання, загалом за добу сталося 6 обстрілів території Дружківської громади: три по місту, два — по селищу Олексієво-Дружківка та один — у районі Старорайського.

Так, 16 вересня о 15:30 FPV-дрон поцілив у кабіну тепловоза біля селища Старорайське. Постраждав чоловік 1971 року народження, його госпіталізували.

Нагадаємо, близько першої години ночі у вівторок, 16 вересня, російські військові вдарили по житловій забудові в приватному секторі по вулиці Лесі Українки у місті Дружківка Донецької області.