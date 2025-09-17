Росія намагається збивати БПЛА на Як-52 з гвинтівкою у фюзеляжі

У РФ шукають способи збивати українські БПЛА, які щодня завдають ударів по НПЗ, залізничній логістиці та військовим об'єктам. Загарбники багато в чому копіюють український досвід боротьби з дронами. Відповідне відео з'явилося в мережі Х.
На ньому зафіксовано тренувальний літак Як-52, переобладнаний для «полювання» на безпілотники. Стрілець збирається вести вогонь прямо з фюзеляжу за допомогою гвинтівки, а в перспективі окупанти планують встановити турелі.
За даними російських джерел, знайдено вже шість таких літаків, кілька запасних двигунів і екіпажі для них. Ведуться переговори про розширення програми.
"Знайшли 6 літаків, кілька запасних двигунів, техніків, пілотів і ведуться переговори про ще декілька.
Перший літак загону розпочав відстріл порушників.
Трохи пізніше за задумом будуть нормальні турелі"
