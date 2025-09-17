Россия пытается сбивать БПЛА на Як-52 с винтовкой в фюзеляже

В РФ ищут способы сбивать украинские БПЛА, которые ежедневно наносят удары по НПЗ, железнодорожной логистике и военным объектам. Захватчики во многом копируют украинский опыт борьбы с дронами. Соответствующее видео появилось в сети Х.
На нем зафиксирован тренировочный самолёт Як-52, переоборудованный для «охоты» на беспилотники. Стрелок собирается вести огонь прямо из фюзеляжа с помощью винтовки, а в перспективе оккупанты планируют установить турели.
По данным российских источников, найдено шесть таких самолётов, несколько запасных двигателей и экипажи для них. Ведутся переговоры о расширении программы.
"нашли 6 самолётов, несколько запасных двигателей, техников, пилотов и ведутся переговоры о еще нескольких.— IgorGirkin (@GirkinGirkin) September 16, 2025
Первый самолет отряда приступил к отстрелу нарушителей.
Чуть позже по задумке будут нормальные турели" https://t.co/US2GvTwTPo pic.twitter.com/xkxlGMxe7r
