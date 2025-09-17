Россия пытается сбивать БПЛА на Як-52 с винтовкой в фюзеляже

Борьба с БПЛА в РФ.

В РФ ищут способы сбивать украинские БПЛА, которые ежедневно наносят удары по НПЗ, железнодорожной логистике и военным объектам. Захватчики во многом копируют украинский опыт борьбы с дронами. Соответствующее видео появилось в сети Х.



На нем зафиксирован тренировочный самолёт Як-52, переоборудованный для «охоты» на беспилотники. Стрелок собирается вести огонь прямо из фюзеляжа с помощью винтовки, а в перспективе оккупанты планируют установить турели.



По данным российских источников, найдено шесть таких самолётов, несколько запасных двигателей и экипажи для них. Ведутся переговоры о расширении программы.