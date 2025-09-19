ЗСУ відкинули російську армію на Добропільському напрямку – DeepState

Просування ЗСУ на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

Українські війська відкинули російську армію біля села Володимирівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас окупанти просунулися поблизу сіл Шахове, Шандриголове та Зелена Долина на Донеччині.



Також ЗС РФ просунулися біля сіл Кіндрашівка на Харківщині та Новоіванівка на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили вісім російських атак, зокрема поблизу Кіндрашівки, на Лиманському – загарбники штурмували 16 разів, на Новопавлівському – 27, у тому числі поблизу Новоіванівки.



У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили всі атаки військ Росії поблизу Шандриголового, на Добропільському – біля Володимирівки та Шахового.

Нагадаємо, що ЗСУ провели операцію зі знищення артилерії російської армії на Краматорському напрямку.