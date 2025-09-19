Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЗСУ відкинули російську армію на Добропільському напрямку – DeepState

19 вересня 2025, 14:06

Просування ЗСУ на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState Просування ЗСУ на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

Українські війська відкинули російську армію біля села Володимирівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Водночас окупанти просунулися поблизу сіл Шахове, Шандриголове та Зелена Долина на Донеччині.

Також ЗС РФ просунулися біля сіл Кіндрашівка на Харківщині та Новоіванівка на Запоріжжі.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили вісім російських атак, зокрема поблизу Кіндрашівки, на Лиманському – загарбники штурмували 16 разів, на Новопавлівському – 27, у тому числі поблизу Новоіванівки.

У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» розповіли, що на Лиманському напрямку ЗСУ відбили всі атаки військ Росії поблизу Шандриголового, на Добропільському – біля Володимирівки та Шахового.

Нагадаємо, що ЗСУ провели операцію зі знищення артилерії російської армії на Краматорському напрямку.

ТЕГИ

Місця
Лиманський напрямок Куп’янський напрямок Новопавлівський напрямок Добропільський напрямок
Організації
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Інше
Війна Ситуація на фронті просування ЗСУ Просування РФ
@novosti.dn.ua

