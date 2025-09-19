ВСУ отбросили российскую армию на Добропольском направлении – DeepState

Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Украинские войска отбросили российскую армию возле села Владимировка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В то же время оккупанты продвинулись вблизи сел Шахово, Шандриголово и Зеленая Долина на Донетчине.



Также ВС РФ продвинулись возле сел Кондрашовка на Харьковщине и Новоивановка на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили восемь российских атак, в частности вблизи Кондрашовки, на Лиманском – захватчики штурмовали 16 раз, на Новопавловском – 27, в том числе вблизи Новоивановки.



В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что на Лиманском направлении ВСУ отбили все атаки войск России вблизи Шандриголово, на Добропольском – возле Владимировки и Шахово.

