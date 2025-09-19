Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ВСУ отбросили российскую армию на Добропольском направлении – DeepState

19 сентября 2025, 14:06

Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState Продвижение ВСУ на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Украинские войска отбросили российскую армию возле села Владимировка Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В то же время оккупанты продвинулись вблизи сел Шахово, Шандриголово и Зеленая Долина на Донетчине.

Также ВС РФ продвинулись возле сел Кондрашовка на Харьковщине и Новоивановка на Запорожье.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Купянском направлении за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили восемь российских атак, в частности вблизи Кондрашовки, на Лиманском – захватчики штурмовали 16 раз, на Новопавловском – 27, в том числе вблизи Новоивановки.

В пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» рассказали, что на Лиманском направлении ВСУ отбили все атаки войск России вблизи Шандриголово, на Добропольском – возле Владимировки и Шахово.

Напомним, что ВСУ провели операцию по уничтожению артиллерии российской армии на Краматорском направлении.

Места
Купянское направление Лиманское направление Новопавловское направление Добропольское направление
Организации
Всу ВС РФ DeepState
Прочее
Война ситуация на фронте продвижение ВСУ Продвижение РФ
