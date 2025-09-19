Російські війська потрапили у пастку на Добропільському напрямку – ЗСУ

Ситуація на Добропільському напрямку. Фото: карта DeepState

Російські окупанти справді потрапили у певну пастку на Добропільському виступі. Про це в ефірі «24 каналу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський.



За його словами, ЗСУ намагаються «розрізати» на частини Добропільський виступ.



«І в принципі це вдається. У верхній частині виступу – село Кучерів Яр – надзвичайно запеклі бої. Росіяни могли звідти відійти, але їм наказали стояти на смерть. І в районі Кучерового Яру у них найгірші позиції. Їм доставляють боєприпаси та їжу за допомогою дронів», – розповів Бєльський.



Спікер ОСУВ «Дніпро» зазначив, що українські війська також атакують поблизу селища Маяк та села Никонорівка.



«І там нещодавно 225-й штурмовий полк ЗСУ звільнив село Панківка і зараз намагається «перерізати» (логістику – ред.). Тобто можливий другий умовний «котел». І нижче наші б'ють – там найважче. Це умовна лінія сіл Разіне-Новоторецьке. Також намагаються «розрізати» основу Добропільського виступу», – додав він.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російську армію на Добропільському напрямку.