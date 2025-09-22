У Слов'янську судитимуть продавчиню за співпрацю з ГРУ

Продавщиця зі Слов'янська, звинувачена у держзраді. Фото: СБУ

Слов'янський міськрайонний суд 24 вересня у закритому режимі розгляне справу про державну зраду (стаття 111 КК України) проти мешканки Донецької області. За даними слідства, обвинувачена, яка проживала у Слов'янську та працювала продавчинєю, співпрацювала з російським ГРУ.

Слідчі стверджують, що жінку дистанційно завербували, після чого вона збирала інформацію про позиції та переміщення українських військових на Краматорському напрямку та передавала її одному з бойовиків. Для цього вона регулярно оминала місцевість неподалік лінії фронту.

Під час обшуку у підозрюваної вилучили мобільний телефон, у якому виявили листування із представниками окупаційних сил. За даними Єдиного реєстру судових рішень, обвинувачена міститься у Державній установі «Дніпровська виправна колонія № 4» до 31 жовтня 2025 року включно, без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала обвинувачену у червні за місцем її проживання. У затриманої вилучили телефон із її акаунтом в «Однокласниках», де вона контактувала з окупантами.