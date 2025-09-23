Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

23 вересня 2025, 11:48

У розвідці РФ заявили, що НАТО нібито збирається розмістити сили на Одещині

НАТО готується «розмістити сили на Одещині для залякування Придністров'я», перша група військових нібито вже прибула до Одеси. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, передає видання «Коммерсант».

Зазначається, що, за даними служби розвідки, «Європа готується окупувати Молдову» і на цьому етапі нібито здійснюється концентрація підрозділів збройних сил держав Північноатлантичного альянсу в Румунії поблизу кордонів Молдови.

Також у відомстві заявили, що «Брюссель не має наміру відмовлятися від планів окупації Молдови», навіть якщо ситуація відразу після виборів не вимагатиме зовнішнього втручання.

Європейці нібито мають намір «відігратися на маленькій Молдові», злякавшись «прямого зіткнення» з РФ, цитує видання заяву СЗР РФ.

