Німеччина розробляє план медичної евакуації на випадок війни НАТО та Росії

Військовослужбовці демонструють рятувальну операцію під час навчань. Фото:Reuters

Збройні сили Німеччини розробляють сценарії допомоги тисячам військових, якщо почнеться масштабний конфлікт між НАТО і Росією. За оцінками фахівців, при інтенсивних бойових діях може йтися приблизно про тисячу поранених військовослужбовців на добу.



Як зазначає Reuters, Москва відкидає твердження про можливу підготовку до війни з альянсом, проте регулярні порушення повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотниками викликають побоювання, що ситуація загостриться.



Головний хірург Бундесвера Ральф Хоффманн наголосив, що кількість постраждалих залежатиме від характеру боїв та задіяних підрозділів. «Реалістично, ми говоримо про приблизно 1000 поранених щодня», — сказав він.



За його словами, німецька армія враховує досвід України, де евакуація поранених часто ускладнюється через активність дронів. Це вимагає тривалої стабілізації бійців прямо на передовій, іноді протягом кількох годин.



Для транспортування постраждалих Німеччина розглядає різні варіанти використання госпітальних поїздів, спеціальних автобусів, а також розширення можливостей повітряної евакуації.

Хоффманн уточнив, що першу допомогу поранених отримуватимуть біля лінії фронту, після чого їх доставлять до Німеччини для подальшого лікування, переважно у цивільних клініках. За його оцінкою, у разі масштабного конфлікту потрібно близько 15 тисяч лікарняних ліжок за загальної місткості німецької системи охорони здоров'я 440 тисяч.

