Зеленський та Трамп зустрілися у Нью-Йорку. Що відомо

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у Нью-Йорку. Фото: кадр із відео

23 вересня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це стало відомо із трансляції Офісу президента України.



Перед переговорами лідери країн відповіли на запитання журналістів.



За словами Трампа, країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.



Також президент США заявив, що обговорить із Зеленським гарантії безпеки для України.



«Російська економіка зараз перебуває у дуже складному становищі. І Україна зараз дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Це дивовижна ситуація, бо всі думали, що війна закінчиться за три дні. Це не найкраща ситуація для Росії. Вони сподівалися на швидке рішення, але це вже триває 3,5 роки. Це важкі бої, які продовжуються. І виглядає так, що це не зупиниться», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, що Україна передала партнерам актуальну потребу у ППО, яка може обмежити здатність РФ воювати.