З'явилися зміни у розкладі руху поїзда Краматорськ – Івано-Франківськ

До розкладу руху поїзда № 228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ внесено зміни. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Наголошується, що тепер маршрут проходитиме через станцію Стрий (замість Ходорова).

Дати курсування:

▪️ з Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10

▪️ з Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10

Раніше повідомлялося, що з 14 серпня поточного року Укрзалізниця скасувала рух приміських поїздів до станцій Дружківка та Кіндратівка Краматорського району Донецької області.