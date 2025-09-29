За останні дві доби росіяни завдали 24 ударів по Дружківській громаді: семеро людей поранено

Росіяни завдали по Дружківській громаді 24 удари за минулі вихідні. Фото: МВА

Війська РФ за минулі вихідні завдали 24 ударів по Дружківській міській територіальній громаді. Внаслідок обстрілів поранено семеро людей.

Про це сьогодні повідомив на своєму каналі начальник міської військової адміністрації Андрій Панков.

Він зазначив, що пошкоджено понад 200 осель, семеро людей дістали поранень. Під вогнем опинилися не лише житлові будинки, а й школа, медустанова, релігійна споруда та підприємства.

«Ситуація критична. Ми й надалі виконуватимемо лише найнеобхідніші роботи — але тільки тоді, коли це буде безпечно для життя людей. Про капітальні ремонти зараз не йдеться. Все, що зруйновано, ми обов'язково відновимо після нашої перемоги», – написав Панков.

Раніше повідомлялося, що в ніч з 28 на 29 вересня місто Краматорськ Донецької області зазнало російських обстрілів. О 23:10 ударний БпЛА «Молнія-2» поцілив у адміністративну будівлю. Пізніше, о 01:20 два ударні БПЛА «Молнія-2» влучили у заклад харчування. Обійшлося без постраждалих.