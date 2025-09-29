У Росії пропонують запровадити сухий закон через війну проти України

У РФ пропонують запровадити «сухий закон» на період війни проти України. З такою ініціативою виступила громадська організація «Отци рядом». Її представники вважають, що повна заборона на продаж алкоголю в магазинах, барах та ресторанах необхідна для підтримки «бойового духу», зміцнення дисципліни та здоров'я населення.



За словами голови руху Івана Курбакова, вживання алкоголю «послаблює волю, знижує дисципліну та відповідальність», що, на його думку, негативно відбивається як на армії, так і на суспільстві загалом. Звернення активістів вже направлено до російського уряду.