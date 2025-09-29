В России предлагают ввести сухой закон из-за войны против Украины

В РФ предлагают ввести «сухой закон» на период войны против Украины. С такой инициативой выступила общественная организация «Отцы рядом». Ее представители считают, что полный запрет на продажу алкоголя в магазинах, барах и ресторанах необходим для поддержания «боевого духа», укрепления дисциплины и здоровья населения.



По словам главы движения Ивана Курбакова, употребление алкоголя «ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность», что, по его мнению, негативно отражается как на армии, так и на обществе в целом. Обращение активистов уже направлено в российское правительство.