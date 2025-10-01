Контррозвідка СБУ затримала агентів ГРУ, які допомагали Росії обстрілювати Краматорськ та Слов'янськ

Затримання агента ГРУ на Донеччині. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів ГРУ, які коригували комбіновані удари російських військ по Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Щоб отримати координати для обстрілів, росіяни завербували місцевих жителів, які закликали у Телеграм-каналах до повної окупації регіону. Після вербування агенти поодинці шпигували на різних прифронтових ділянках, про що звітували своїм кураторам в анонімних чатах.



Одним із затриманих виявився 49-річний житель міста Слов'янськ. Він наводив російські авіабомби та артилерію на місця зосередження українських військ на території громади. Для конспірації перед виходом на завдання агент одягав тактичну форму і видавав себе за військовослужбовця Сил оборони України.



Інший фігурант – 66-річний житель міста Краматорськ. Його російські спецслужби завербували через знайомого – бойовика військових угруповань РФ на Східному фронті. Через зв'язкового агент передавав окупантам геолокації блокпостів та маршрути руху мобільних вогневих груп.



Співробітники СБУ викрили агентів та провели комплексні заходи щодо забезпечення безпеки позицій ЗСУ у зонах розвідувальної активності РФ. Після документування дій російської агентури кожного із них затримали.



Слідчі СБУ повідомили їм про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).



Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру голові окупаційного концерну «Донбасгаз» у місті Докучаєвськ на Донеччині.