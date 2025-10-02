Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло

Виточні до: t.me/astrapress

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області погіршилася криза з водопостачанням — критично обміліло Ольхівське водосховище, головне джерело питної води для міста.



Як повідомляє ASTRA, подачу води припинено навіть за скороченим графіком — раз на два дні. Місцеві комунальники визнають, що через зношені мережі та аварії обіцяний графік зірвано.

Мешканці масово скаржаться на відсутність води: «На Вокзальній, 62, вода не з'являється вже третій тиждень. Що нам робити?». Ви публікуєте графіки, але самі їх не виконуєте. Із 15 вересня верхні поверхи сидять без води. А ви пишете: „вода подається за графіком“. Тільки брехати і здатні». «Який графік, якщо половина міста вже два тижні без води!»



За даними «Води Донбасу», до міста щодня надходить менше половини від необхідних 10 тисяч кубометрів. Ситуацію посилюють посуха та багаторічна відсутність ремонту водної інфраструктури.

Ще в травні місцеві ЗМІ попереджали про ризик обмілення водойм та скорочення подачі води, але окупаційна «влада» заперечувала проблему.



При цьому «міністр природних ресурсів ДНР» Олексій Шебалков визнавав, що криза пов'язана, зокрема, з відсутністю догляду за водними ресурсами роками. Проблеми з водою фіксуються і інших окупованих територіях.



На Донеччині майже спорожніло Старокримське водосховище — там залишилося лише близько 15% води. На Луганщині міліє Ісаківське водосховище: після зупинки шахтних відкачування приплив практично припинився, а річка Біла завалена сміттям.

Нагадаємо, канал «Сіверський Донець-Донбас», який десятиліттями забезпечував водою східні області України, було зруйновано російськими військами.