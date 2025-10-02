Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло

02 жовтня 2025, 10:53

Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло

Виточні до: t.me/astrapress Виточні до: t.me/astrapress

У тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області погіршилася криза з водопостачанням — критично обміліло Ольхівське водосховище, головне джерело питної води для міста.

Як повідомляє ASTRA, подачу води припинено навіть за скороченим графіком — раз на два дні. Місцеві комунальники визнають, що через зношені мережі та аварії обіцяний графік зірвано.

Мешканці масово скаржаться на відсутність води: «На Вокзальній, 62, вода не з'являється вже третій тиждень. Що нам робити?». Ви публікуєте графіки, але самі їх не виконуєте. Із 15 вересня верхні поверхи сидять без води. А ви пишете: „вода подається за графіком“. Тільки брехати і здатні». «Який графік, якщо половина міста вже два тижні без води!»

За даними «Води Донбасу», до міста щодня надходить менше половини від необхідних 10 тисяч кубометрів. Ситуацію посилюють посуха та багаторічна відсутність ремонту водної інфраструктури.
Ще в травні місцеві ЗМІ попереджали про ризик обмілення водойм та скорочення подачі води, але окупаційна «влада» заперечувала проблему.

При цьому «міністр природних ресурсів ДНР» Олексій Шебалков визнавав, що криза пов'язана, зокрема, з відсутністю догляду за водними ресурсами роками. Проблеми з водою фіксуються і інших окупованих територіях.

На Донеччині майже спорожніло Старокримське водосховище — там залишилося лише близько 15% води. На Луганщині міліє Ісаківське водосховище: після зупинки шахтних відкачування приплив практично припинився, а річка Біла завалена сміттям.

Нагадаємо, канал «Сіверський Донець-Донбас», який десятиліттями забезпечував водою східні області України, було зруйновано російськими військами.

ТЕГИ

Інше
Вода на Донбасі
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
15:54
На окупованій Луганщині школярів готують до роботи санітарами
13:36
ССО вразили станцію радіолокації ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму
13:29
Підліток із Луганщини розповів, як зумів вибратися на волю
21:53
Росіяни залучають до військової підготовки сім'ї з окупованої Луганської області – ОВА
15:25
Дрон завдав удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
15:08
Заочно засуджено зрадників, які брали участь у псевдореферендумі на Луганщині
11:49
Співробітники ФСБ затримали в окупованому Севастополі жінку, яка нібито планувала отруїти російських військових
09:28
Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі
08:55
Російський військовий допоміг ЗСУ вдарити по ППО на Херсонському напрямку — АТЕШ
16:27
Кремль видаватиме соцвиплати жителям ТОТ «цифровими рублями»: ще один крок до тотального контролю над українцями
усі новини
11:00
Російська авіація вночі скинула авіабомбу на Костянтинівку: у місті пошкоджені будинки
11:00
Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
10:59
Американська розвідка надасть Україні дані для ударів по енергооб'єктах у глибині РФ — ЗМІ
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
10:27
Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
10:23
Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
10:09
Дрони атакували Одесу та Київщину: руйнування та постраждалі
09:37
Вночі та вранці Краматорськ зазнав масованої атаки дронів
09:29
Сили оборони за ніч збили 53 ворожі дрони
09:23
Росія вночі завдала масованого удару по депо «Укрзалізниці» в Одесі: виникла пожежа, поранений машиніст
09:15
Сили оборони звільнили Нове Шахове та відкинули окупантів біля Никанорівки
08:58
Російська армія за добу поранила чотирьох жителів Донецької області
22:42
Ракетний удар по Балаклії: є загибла та постраждалі
22:19
Російський обстріл викликав блекаут на Чорнобильській АЕС
21:45
Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
21:02
Сім'ї військовополонених 1-го Донецького прикордонного загону зустрілися із представниками Координаційного штабу
20:22
Парламент Європи заснував щорічну церемонію на честь Вікторії Рощиної
19:25
Розширення сірої зони під Ямполем: обстановка у лісах «Святих гір»
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
18:14
Глава Донецької ОВА відзначив героїзм захисників Донбасу нагородами та подяками
усі новини
ВІДЕО
Український дрон зафіксував момент пограбування: російський окупант залишає будинок літньої жінки і починає тікати, помітивши безпілотник над головою. Український дрон знищив грабіжника-окупанта в Новому на Лиманському напрямку
02 жовтня, 11:00
Ілюстративне фото Через обстріли у Дружківці поранено троє осіб, в Олексієво-Дружківці — одна
02 жовтня, 10:27
Момент удару по окупантах в Успенівці. Су-27 ЗСУ бомбою JDAM-ER знищив групу штурмовиків РФ
02 жовтня, 10:23
Бої на Донецькому та Запорізькому напрямках. Скріншот Російські війська використовують тактику просочування у Донецькій та Запорізькій областях
01 жовтня, 21:45
Кадр удару ракети HIMARS по позиціях російських військ Ракета HIMARS знищила будинок, де переховувалися окупанти
01 жовтня, 17:17
Знищена російська бронетехніка на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили нічний штурм і знищили бронетехніку російської армії на Сіверському напрямку
01 жовтня, 17:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір