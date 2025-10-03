Туреччина продовжить закупівлю російського газу

Туреччина не відмовилася купувати російський газ. Ілюстративне фото

Туреччина відмовилася прислухатися до заклику Трампа не купувати російський газ. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Зазначається, що на заклик президента США відповів міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар.

«По суті, це рішення приватних компаній, дистриб'юторів та нафтопереробних компаній», — заявив міністр.

За його словами, Туреччина продовжить закупівлю природного газу в Росії:

«Ми не можемо сказати нашим громадянам, що газу нема. <…> Ми маємо домовленості з Росією. Настає зима. Нам потрібно отримати газ із Росії, Азербайджану та Туркменістану», — сказав він.

Раніше Трамп після переговорів із президентом Туреччини Реджопом Ердоганом у вересні закликав Анкару припинити закупівлю нафти і газу у Росії, доки триває російсько-українська війна.