Турция продолжит закупки российского газа

03 октября 2025, 14:37

Турция продолжит закупки российского газа

Турция не отказалась закупать российский газ.

Турция отказалась последовать призыву Трампа не покупать российский газ. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Отмечается, что на призыв президента США ответил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

«По сути, это решение частных компаний, дистрибьюторов и нефтеперерабатывающих компаний», — заявил министр.

По его словам, Турция продолжит закупки природного газа у России:

«Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет. <…> У нас есть договоренности с Россией. Наступает зима. Нам нужно получить газ из России, Азербайджана и Туркменистана», — сказал он.

Ранее Трамп после переговоров с президентом Турции Реджопом Эрдоганом в сентябре призвал Анкару прекратить закупки нефти и газа у России, пока продолжается российско-украинская война.

Другое
Газ Россия Турция Закупки
