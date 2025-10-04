Один загиблий та семеро поранених: наслідки обстрілів Донеччини 3 жовтня



Минулої доби, 3 жовтня, внаслідок обстрілів російської армії на Донеччині загинув один мирний житель — у Костянтинівці. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація.



Ще семеро людей в області отримали поранення. В ОВА уточнюють, що дані про постраждалих не включають інформацію щодо Маріуполя та Волновахи, де точна кількість жертв залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що внаслідок російських обстрілів без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.