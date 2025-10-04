Один погибший и семеро раненых: последствия обстрелов Донетчины 3 октября



За минувшие сутки, 3 октября, в результате обстрелов российской армии в Донецкой области погиб один мирный житель — в Константиновке. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация.



Еще семь человек в области получили ранения. В ОВА уточняют, что данные о пострадавших не включают информацию по Мариуполю и Волновахе, где точное количество жертв остается неизвестным.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в результате российских обстрелов без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.