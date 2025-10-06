Росіяни запустили дрони: ППО збила 83 цілі

ППО збила 83 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 6 жовтня запустила Україною 116 БПЛА з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона збила 83 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 6 жовтня (з 20:00 5 жовтня) противник атакував 116 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з наступних напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, а також з Гвардійського — АР Крим», — йдеться в повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 83 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.





Крім того, зафіксовано влучення 30 ударних БПЛА у 7 локаціях.



Раніше ми писали, що 6 жовтня російські війська атакували Харків ударними дронами. Внаслідок атаки є постраждалі.

