Волонтер Олег Леонтьєв отримав осколкові поранення під час евакуації людей на Донеччині

Волонтер Олег Леонтьєв. Скріншот

Вранці, 6 жовтня, волонтер Олег Леонтьєв, який займається евакуацією мирних жителів із прифронтових районів Донецької області, повідомив, що отримав поранення. Про це він розповів у відеозверненні, опублікованому у своїх соціальних мережах.



Вочевидь, воно було записано одразу після інциденту. За словами Леонтьєва, він отримав осколкові поранення в руку та інші частини тіла.

«Мене поранило уламками в руку... Ми зараз їдемо, все розбито», — розповів волонтер. Він також зазначив, що евакуаційний автомобіль було пошкоджено.

Леонтьєв регулярно здійснює небезпечні поїздки до прифронтових районів Донеччини, включаючи Покровський напрямок, щоб вивезти цивільних із зон обстрілів.

Раніше ми писали, що українському фотожурналісту Григорію Іванченку ампутували ногу після удару FPV-дрону під Дружківкою Краматорського району Донецької області 3 жовтня. Тоді ж унаслідок російської атаки загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.