Після удару FPV-дрону під Дружківкою українському фотожурналісту ампутували ногу

Через атаку російського FPV-дрону український фотожурналіст Григорій Іванченко втратив ногу. Фото: Ukrainian photographers/Instagram

Українському фотожурналісту Григорію Іванченку ампутували ногу після удару FPV-дрону під Дружківкою Краматорського району Донецької області 3 жовтня поточного року, внаслідок якого загинув французький фотожурналіст Антоні Лаллікан.

Через масивну крововтрату лікарі були змушені ампутувати Іванченку ногу, повідомляють Ukrainian photographers.

Колеги Іванченка зазначили, що на нього чекають численні операції, тривалий процес реабілітації та протезування, а на його лікування, реабілітацію та післяопераційну підтримку збираються кошти.

Георгій Іванченко – харківський фотограф, який працює з лютого 2022 року. З перших місяців повномасштабного вторгнення він почав співпрацювати з Associated Press та European Pressphoto Agency.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська завдали удару безпілотником по журналістам поблизу міста Дружківка Донецької області, повідомила 4-а бригада ЗСУ. Внаслідок атаки загинув французький журналіст і фотограф Антоні Лаллікан, а Григорій Іванченко зазнав тяжких поранень.

Українські військові стверджують, що обидва журналісти перебували у бронежилетах з написом PRESS та виконували редакційне завдання.

За повідомленням французьких ЗМІ, Антоні Лаллікан став четвертим французьким журналістом, який загинув з початку війни в Україні, і першим журналістом, який загинув внаслідок атаки безпілотного літального апарату.