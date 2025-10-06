Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Армія РФ зруйнувала відділення «Нової пошти» на Донеччині: знищені посилки на понад мільйон гривень

06 жовтня 2025, 18:07

Наслідки удару по відділенню «Нової пошти» на Донеччині. Фото: «НП» Наслідки удару по відділенню «Нової пошти» на Донеччині. Фото: «НП»

5 жовтня близько 18:40 російські війська знищили відділення «Нової пошти» у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «НП».

У момент влучання відділення було закрите, тому жоден із працівників не постраждав. Знищені 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад один мільйон гривень.

«"Нова пошта" компенсує втрату відправок клієнтам», – заявили в компанії.

У пресслужбі ДСНС у Донецькій області розповіли, що удар по поштовому відділенню прийшовся у селі Завидо-Кудашеве Криворізької громади.

Загорілася будівля пошти на площі 300 квадратних метрів. Також виникла пожежа на складі. Під час ліквідації наслідків окупанти завдали повторного удару поблизу місця проведення робіт, через що рятувальники вимушено призупинили гасіння пожеж.

Нагадаємо, що 5 жовтня у місті Краматорськ на Донеччині вперше зафіксували удар дроном на оптоволокні.

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДСНС ЗС РФ Нова пошта
Інше
Війна Пожежа Обстріл
