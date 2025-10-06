Армия РФ разрушила отделение «Новой почты» на Донетчине: уничтожены посылки на более чем миллион гривен

Последствия удара по отделению «Новой почты» на Донетчине. Фото: «НП»

5 октября около 18:40 российские войска уничтожили отделение «Новой почты» в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «НП».



В момент попадания отделение было закрыто, поэтому ни один из работников не пострадал. Уничтожены 405 посылок общей объявленной стоимостью более одного миллиона гривен.



«"Новая почта" компенсирует потерю отправок клиентам», – заявили в компании.



В пресс-службе ГСЧС в Донецкой области рассказали, что удар по почтовому отделению пришелся в селе Завидо-Кудашево Криворожской громады.



Загорелось здание почты на площади 300 квадратных метров. Также возник пожар на складе. Во время ликвидации последствий оккупанты нанесли повторный удар вблизи места проведения работ, из-за чего спасатели вынужденно приостановили тушение пожаров.

Напомним, что 5 октября в городе Краматорск на Донетчине впервые зафиксировали удар дроном на оптоволокне.