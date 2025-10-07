У Львові демонтували меморіальну дошку кінорежисерці Ларисі Шепітько, уродженці Бахмута. Про це повідомив український блогер Роман Андрусяк на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, меморіальну плиту було встановлено на будівлі школи, де навчалася Шепітько (на нинішній вулиці Ковжуна). Демонтаж, за даними блогера, було проведено комунальними службами кілька днів тому.

Як зазначається, офіційна причина демонтажу пов'язана з «невідповідністю критеріям для увічнення пам'яті», оскільки Шепітько належала до «радянського культурного простору».

Лариса Шепітько (1938—1979) — українська та радянська кінорежисерка, відома своїми фільмами «Крила», «Сходження» та іншими, що здобули міжнародне визнання. Її творчість досі високо оцінюється у світовому кінематографі.

Фотоколаж: Facebook