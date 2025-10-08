Декілька шахт у Донецькій області були знеструмлені через російський обстріл

Внаслідок російського обстрілу знеструмлено кілька шахт у Донецькій області.
Про це вранці 8 жовтня повідомив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Фейсбуці.
«У шахті працювали 19 гірників, 6 перебували у кліті. Усіх людей піднято на поверхню», — написав Волинець.
Раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання станції. Йдуть роботи над усуненням наслідків. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків.
