08 жовтня 2025, 09:40

Декілька шахт у Донецькій області були знеструмлені через російський обстріл

Внаслідок російського обстрілу знеструмлено кілька шахт у Донецькій області.

Про це вранці 8 жовтня повідомив народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на своїй сторінці у Фейсбуці.

«У шахті працювали 19 гірників, 6 перебували у кліті. Усіх людей піднято на поверхню», — написав Волинець.

Раніше повідомлялося, що російська армія вдарила по ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання станції. Йдуть роботи над усуненням наслідків. За попередньою інформацією, поранено двох енергетиків.

