12 жовтня 2025, 12:52

ЗМІ в епоху змін: Ювілейний Donbas Media Forum 2025 зібрав понад тисячу журналістів з усієї України

Фото: Donbas Media Forum Фото: Donbas Media Forum

Завершився 10-й ювілейний Donbas Media Forum 2025 року. Цього року Форум був особливо символічним. Його майданчиком став Національний музей історії України у Другій світовій війні — місце, сповнене глибоких смислів, які чудово відгукувалися на теми наших дискусій.

Вже першого дня Donbas Media Forum зібрав понад тисячу учасників — журналістів, представників державних установ, а також високопоставлених гостей з країн Євросоюзу: послів, представників Офісу Ради Європи в Україні та провідних міжнародних медіа.

Перший акорд форуму прозвучав символічно — з виступу оркестру з окупованого Маріуполя.

Форум зібрав понад 400 спікерів та 70 подій. Учасники обговорили ключові теми: роботу медіа під час війни, інформаційну безпеку, цифрові інновації та взаємодію з аудиторією.

Посол ЄС в Україні Катерина Матернова оголосила про надання фінансової підтримки українським ЗМІ, а директорка Internews International Джилліан Маккормак повідомила, що близько 50 редакцій отримають суттєву допомогу.

За словами голови оргкомітету Любові Раковиці, форум проходить під гаслом «єдність та спільність» і вже вийшов за межі триденної події, ставши платформою постійного професійного діалогу та співробітництва.

Робота медіа в епоху глобальних змін та криз — це насамперед про стійкість, взаємну підтримку та відповідальність за слово. Протистояти свободі брехні та зміцнювати свободу слова можна лише разом.

Форум побив свій рекорд. Згідно з електронною реєстрацією, у заході взяли участь 1426 осіб, пройшло 75 дискусій та воркшопів, 12 кінопоказів, 9 виставок. Форум об'єднав 88 партнерів, без підтримки яких подія такого масштабу була б неможливою.

Але головне — Форум був наповнений журналістами та медійниками з усіх куточків України, які створили цю унікальну атмосферу. Велика подяка Оргкомітету та волонтерам, завдяки яким все це стало можливим.

Організаторами Donbas Media Forum 2025 виступили Громадська організація DII-Ukraine та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, Donbas Media Forum було засновано медіаорганізацією DII-Ukraine у 2015 році. Це щорічна конференція, яка об'єднує журналістів та медіаменеджерів України та світу, створюючи майданчик для обговорення актуальних викликів професії та зміцнення професійних зв'язків.

