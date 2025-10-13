«"Сіра зона" збільшилася»: у DeepState розповіли про ситуацію в районі Серебрянки під Сіверськом

Ситуація у районі Серебрянки. Фото: карта DeepState

У районі села Серебрянка у Донецькій області збільшилася «сіра зона». Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, це одна з найбільших ділянок «сірої зони» на лінії фронту, де характерний постійний тиск російської армії без конкретного закріплення чи контролю місцевості.



«Противник фіксується буквально по всьому «сіряку», де по окупантах здійснюється ураження. Зокрема, росіяни лізли та продовжують лізти з боку села Григорівка вздовж Сіверського Донця через Серебрянку та до села Дронівка. Також здійснюються постійні штурмові дії малими групами піхоти – іноді із залученням мотоциклів – на південь від Серебрянки та міста Сіверськ. Ускладненням стала втрата Серебрянського лісництва, де противник також використовує місцевість для того, щоб прорватися, зокрема в районі Серебрянки. За словами бійців, противник не ставить завдання взяти конкретні позиції чи населений пункт, а просто намагається максимально просунутися у глибину території, там накопичуватися та рухатися далі. Не відбувається цілеспрямованого закріплення у Серебрянці, де вони навіть на мотоциклах південніше просто проїжджають повз населений пункт чи позицію», – сказали в проєкті.



У DeepState зазначили, що українські бійці постійно полюють на загарбників та знищують їх одразу при виявленні.



«Уже не вперше ми згадуємо на цьому відрізку пілотів. І саме їм необхідно віддати належне за утримання противника, адже є величезний брак особового складу, щоб виставити позиції та тримати їх належним чином. Тому дронщикам необхідно 24/7 моніторити ситуацію та докладати зусиль, щоб не дати накопичуватися противнику. Але, на жаль, кількісна перевага знову дається взнаки, тому вже кілька днів поспіль росіяни фіксуються навіть у Дронівці, де «сіра зона» також з'явилася», – додали там.

