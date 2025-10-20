Російські дрони атакували Покровську громаду: виникла пожежа та пошкоджено будівлі

Наслідки російської атаки по Покровській громаді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі, 20 жовтня, армія РФ завдала ударів безпілотниками по Межевській та Покровській громадах Синельниківського району. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Внаслідок атак спалахнула пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, вогонь також охопив магазини. Пошкоджено Будинку культури.

По Нікопольському району агресор ударив FPV-дроном та артилерією — під обстріл потрапили Нікополь та Покровська громада. Пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарських будівель та лінія електропередачі.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські війська атакували Шахтарськ у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали десять мирних жителів.