Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські дрони атакували Покровську громаду: виникла пожежа та пошкоджено будівлі
20 жовтня 2025, 13:10

Російські дрони атакували Покровську громаду: виникла пожежа та пошкоджено будівлі

Наслідки російської атаки по Покровській громаді. Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки по Покровській громаді. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі, 20 жовтня, армія РФ завдала ударів безпілотниками по Межевській та Покровській громадах Синельниківського району. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Внаслідок атак спалахнула пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, вогонь також охопив магазини. Пошкоджено Будинку культури.

По Нікопольському району агресор ударив FPV-дроном та артилерією — під обстріл потрапили Нікополь та Покровська громада. Пошкоджено чотири приватні будинки, шість господарських будівель та лінія електропередачі.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня російські війська атакували Шахтарськ у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали десять мирних жителів.

ТЕГИ

Місця
Дніпропетровська область Покровське
Інше
обстріли
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
усі новини
13:59
На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа
13:43
Зеленський обговорив з Макроном кроки щодо посилення тиску на Росію
13:10
Російські дрони атакували Покровську громаду: виникла пожежа та пошкоджено будівлі
12:59
ЗСУ ліквідували ДРГ у центрі Покровська: посилюється оборона
12:12
Два FPV-дрони синхронно ліквідували окупанта під Часовим Яром
11:58
Касир одеського банку передавала персональні дані військових російським спецслужбам
11:12
Армія РФ за добу 27 разів обстріляла Донеччину: шістьох людей поранено
11:00
На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ
10:34
Російські військові розстріляли мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину
10:30
Росіяни додали ще один FPV-дрон на БПЛА — експерт
09:50
Обстріли північних областей України: пошкоджено інфраструктуру, тисячі абонентів — без світла
09:19
Росія атакувала Україну ракетами та 60 ударними дронами
09:02
Під Покровськом ЗСУ зупинили близько 60 атак окупантів
08:19
На Сумському напрямку порушено рух поїздів після обстрілу
04:31
Атака російських дронів шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося врятувати
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
16:57
DeepState зафіксував просування російських військ у Запорізькій та Дніпропетровській областях
16:13
Україна посилює далекобійність ударів по Росії — Зеленський
14:50
Вночі Слов'янськ атакували чотири дрони «Герань-2»
усі новини
ВІДЕО
Пожежа на ОГПЗ. На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа
20 жовтня, 13:59
Обстріл ДРГ загарбників у Покровську. ЗСУ ліквідували ДРГ у центрі Покровська: посилюється оборона
20 жовтня, 12:59
Оператор FPV-дрона спостерігає, як безпілотник сусіднього підрозділу випереджає його і б'є по росіянину. Два FPV-дрони синхронно ліквідували окупанта під Часовим Яром
20 жовтня, 12:12
Магазин АТБ у вогні. На Дніпропетровщині реактивний «Шахед» влучив у магазин АТБ
20 жовтня, 11:00
Чоловік несе поранену жінку до українських позицій. Покровськ, 2025. Скріншот Російські військові розстріляли мирних жителів у Покровську — дрон зафіксував факт злочину
20 жовтня, 10:34
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
19 жовтня, 17:58

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір