Атака російських дронів шахти на Дніпропетровщині: всіх гірників вдалося врятувати

Усіх 192 гірників шахти на Дніпропетровщині, по якій увечері в неділю, 19 жовтня, вдарили російські дрони, вдалося безпечно евакуювати. Про це повідомила компанія ДТЕК у своєму Telegram-каналі.

«Всіх шахтарів ДТЕК вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога. Ніхто з колег не постраждав», — йдеться у заяві компанії.

Під час удару по об'єкту під землею було майже дві сотні працівників. За даними ДТЕК, евакуація пройшла успішно, постраждалих немає.



У компанії зазначають, що це вже 4 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні 2 місяці.

Вночі, 19 жовтня, російські війська атакували Дніпропетровську область. Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу поранень дістали десять мирних жителів.