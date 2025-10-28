У Донецькій області розпочався опалювальний сезон. Що відомо

Опалювальний сезон. Фото: Кабмін

28 жовтня у Донецькій області стартував опалювальний сезон у тих громадах, де це дозволяє безпека. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, через активні бойові дії, руйнування та значні пошкодження об'єктів інфраструктури у низці громад регіону неможливо забезпечити централізоване теплопостачання.



«Жителям цих населених пунктів надаємо допомогу булер'янами, буржуйками та всім необхідним для проходження опалювального періоду в умовах воєнного стану. Зараз у цілодобовому режимі працюють 66 «пунктів незламності», готових прийняти людей, які потребують допомоги», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, що 28 жовтня Україна офіційно розпочала опалювальний сезон.