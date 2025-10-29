На Харківщині дрони РФ спричинили пожежі в Ізюмі та Чугуєві

Увечері 28 і вночі 29 жовтня російські війська атакували безпілотниками міста Ізюм і Чугуїв. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
В результаті ударів виникли чотири осередки пожеж на цивільних об'єктах.
У Чугуєві вогонь спалахнув на території цивільного підприємства — горіла виробнича будівля площею близько 1000 м². Обійшлося без жертв і постраждалих.
В Ізюмі пошкоджено навчальний заклад, недобудовану п'ятиповерхову офісну будівлю та зруйновану раніше будівлю торгового центру. В результаті атак постраждала жінка.
Всі осередки загоряння були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
