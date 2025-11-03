Удар по месту базирования ВСУ на Днепропетровщине: брат погибшего заявил о построении на плацу, ГБР начало расследование

1 ноября российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровской области. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



В результате комбинированного удара погибли и получили ранения военнослужащие ВСУ.



«Работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запретах/ограничениях размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах», – сказали в группировке войск «Восток».



3 ноября журналист «ТСН» Дмитрий Святненко заявил, что в субботу его брат военнослужащий с позывным «Знахарь» погиб в глубоком тылу.



«Он воевал с 23-го. Прошел «ад» в Крынках, Курахово, Марьинке и Красногоровке. Его убили россияне. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности или не халатности повторилась», – отметил журналист.



Святненко в комментарии «Суспільному» подтвердил, что речь идет об ударе, о котором сообщали в группировке войск «Восток».



В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих на Днепропетровщине.



По предварительной информации, 1 ноября около 17:00 оккупанты нанесли удар по месту базирования украинских военных.



Сейчас следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным образом организовано укрытие военных.



Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.



По данным Спецпрокуратуры Восточного региона, ВС РФ для атаки использовали две баллистические ракеты и три ударных беспилотника.

Напомним, что 3 ноября российский беспилотник атаковал Славянск Донецкой области, в результате чего в городе поврежден двухэтажный дом.