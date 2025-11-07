Неймовірний гол Бондаренка приніс «Шахтарю» перемогу в Лізі конференцій

У 3-му турі Ліги конференцій УЄФА донецький «Шахтар» переміг ісландський «Брейдаблік» у Кракові. Головний тренер «гірників» Арда Туран провів широку ротацію порівняно з переможним матчем чемпіонату проти «Динамо».
З перших хвилин донеччани мали повну перевагу — володіли м’ячем понад 80% ігрового часу й майже не залишали половину суперника. Водночас ісландці грамотно оборонялися, не дозволяючи створювати гострі моменти біля своїх воріт.
Перший гол став результатом відпрацьованого стандарту у виконанні двох українців. На 28-й хвилині Назарина з правого кутового виконав м’яку подачу в центр перед штрафним майданчиком, а Артем Бондаренко чудово приклався з льоту й потужним ударом відправив м’яч у лівий кут воріт — 1:0.
Після удару Бондаренка м'яч закрутився у правий від голкіпера кут.
Після перерви малюнок гри суттєво не змінився. «Брейдаблік» почав зустрічати суперника вище й агресивніше, однак створити небезпечні моменти біля воріт «Шахтаря» так і не зумів.
На 65-й хвилині перевага українців зросла: Грам довгою передачею зі своєї половини поля знайшов Кауана Еліаса, який обіграв захисника Ізаки та точно пробив під праву стійку — 2:0.
У підсумку «Шахтар» упевнено переміг 2:0 і набрав 6 очок після трьох турів. Наступний матч команда Арди Турана проведе 27 листопада на виїзді проти ірландського «Шемрок Роверс». Початок — о 22:00 за київським часом.
Після цієї перемоги донецький клуб піднявся на 10-те місце у загальній таблиці Ліги конференцій, поступаючись лідеру, турецькому «Самсунспору», лише три очки.
Варто зазначити, що Артем Бондаренко, який отримав за даними порталу Sofascore оцінку 8,5, увійшов до збірної туру.
Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»
