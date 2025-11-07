Неймовірний гол Бондаренка приніс «Шахтарю» перемогу в Лізі конференцій

Артем Бондаренко відкриває рахунок у матчі.

У 3-му турі Ліги конференцій УЄФА донецький «Шахтар» переміг ісландський «Брейдаблік» у Кракові. Головний тренер «гірників» Арда Туран провів широку ротацію порівняно з переможним матчем чемпіонату проти «Динамо».







З перших хвилин донеччани мали повну перевагу — володіли м’ячем понад 80% ігрового часу й майже не залишали половину суперника. Водночас ісландці грамотно оборонялися, не дозволяючи створювати гострі моменти біля своїх воріт.



Перший гол став результатом відпрацьованого стандарту у виконанні двох українців. На 28-й хвилині Назарина з правого кутового виконав м’яку подачу в центр перед штрафним майданчиком, а Артем Бондаренко чудово приклався з льоту й потужним ударом відправив м’яч у лівий кут воріт — 1:0.

Після удару Бондаренка м'яч закрутився у правий від голкіпера кут.

Після перерви малюнок гри суттєво не змінився. «Брейдаблік» почав зустрічати суперника вище й агресивніше, однак створити небезпечні моменти біля воріт «Шахтаря» так і не зумів.



На 65-й хвилині перевага українців зросла: Грам довгою передачею зі своєї половини поля знайшов Кауана Еліаса, який обіграв захисника Ізаки та точно пробив під праву стійку — 2:0.



У підсумку «Шахтар» упевнено переміг 2:0 і набрав 6 очок після трьох турів. Наступний матч команда Арди Турана проведе 27 листопада на виїзді проти ірландського «Шемрок Роверс». Початок — о 22:00 за київським часом.

Донецький клуб піднявся на 10-те місце у таблиці ЛК.

Після цієї перемоги донецький клуб піднявся на 10-те місце у загальній таблиці Ліги конференцій, поступаючись лідеру, турецькому «Самсунспору», лише три очки.



Варто зазначити, що Артем Бондаренко, який отримав за даними порталу Sofascore оцінку 8,5, увійшов до збірної туру.





Team of the Week provided by Sofascore

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»