Російський дрон атакував машину міської адміністрації у Костянтинівці: є поранені співробітники

Наслідки атаки на авто МВА у Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

13 листопада російські окупанти FPV-дроном вдарили по машині міської військової адміністрації у Костянтинівці Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок атаки поранення отримали два співробітники МВА. Пошкоджений броньований автомобіль.



За словами Горбунова, співробітники МВА виїхали до Костянтинівки для фіксації доказів пошкоджених будинків.



«Зібрані матеріали передадуть комісії з надання компенсацій за знищене нерухоме майно для ухвалення рішення та забезпечення жителів можливістю отримати відшкодування від держави. Крім того, вони доставили паливо для заправки генераторів у «пунктах незламності», щоб жителі, які залишаються у місті, могли набрати води, зарядити телефони, зв'язуватися з рідними, повідомити про бажання евакуюватися», – сказав він.

Нагадаємо, що 12 листопада «шахеди» атакували Краматорську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та автомобілі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко