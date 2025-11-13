«Шахеды» атаковали Краматорскую громаду: повреждены дома и автомобили

Последствия удара по Краматорской громаде. Фото: Краматорская ГВА

12 ноября в 22:10 российские войска ударили по Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Захватчики двумя БПЛА «Герань-2»/«Шахед» атаковали частный сектор.



Повреждены восемь частных домов и два автомобиля. По предварительной информации, без пострадавших.

Напомним, что 12 ноября «шахеды» также атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены и разрушены административные здания.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко