Российский дрон атаковал машину городской администрации в Константиновке: есть раненые сотрудники

Последствия атаки на авто ГВА в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

13 ноября российские оккупанты FPV-дроном ударили по машине городской военной администрации в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате атаки ранения получили два сотрудника ГВА. Поврежден бронированный автомобиль.



По словам Горбунова, сотрудники ГВА выехали в Константиновку для фиксации доказательств поврежденных домов.



«Собранные материалы передадут комиссии по предоставлению компенсаций за уничтоженное недвижимое имущество для принятия решения и обеспечения жителей возможностью получить возмещение от государства. Кроме того, они доставили топливо для заправки генераторов в «пунктах несокрушимости», чтобы жители, которые остаются в городе, могли набрать воды, зарядить телефоны, связываться с родными, сообщить о желании эвакуироваться», – сказал он.

Напомним, что 12 ноября «шахеды» атаковали Краматорскую громаду на Донетчине, в результате чего повреждены дома и автомобили.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко