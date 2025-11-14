Росія вночі ракетами та дронами масовано атакувала Київ: загинули чотири людини, майже 30 – поранені

Наслідки атаки на Київ. Фото: поліція

Вночі 14 листопада російська армія атакувала Київ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Києві.



У Подільському районі зафіксували влучання у багатоповерхівку на рівні 15 поверху. Врятували 13 людей.



У Дніпровському районі бійці ДСНС загасили пожежу у двох квартирах на першому поверсі п'ятиповерхівки на площі 50 квадратних метрів. Врятували 17 людей. За іншою адресою загасили пожежу на площі 30 квадратних метрів. Є часткова руйнація на 19 та 21 поверхах будинку. Також горіли дерев'яні будинки спортивної бази на площі 200 квадратних метрів.



У Деснянському районі загорілася багатоповерхівка на рівні сьомого поверху. Пожежу локалізували. Врятували дев'ять людей, ще 50 – евакуювали. За іншою адресою виникла пожежа в багатоповерховому будинку на рівні 5-8 поверхів. Врятували 14 людей, серед них – одна дитина. Одну людину рятувальники дістали з-під завалів.



У Солом'янському районі загорілися дах та п'ятий поверх будинку. Врятували 20 людей.



У Святошинському районі зафіксували влучання у будинок на рівні сьомого поверху. Також бійці ДСНС загасили пожежу у 22-поверховому будинку на рівні 19 поверху.



В Оболонському районі зафіксували влучання у дев'ятиповерхівку. Загорілися квартири з сьомого по дев'ятий поверх на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Пожежу загасили. Одну людину врятували.



У пресслужбі Київської міської прокуратури уточнили, що всього пошкоджені 27 будинків у Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському районах.



За даними Національної поліції у Києві, також пошкоджені медичні установи, громадський транспорт, офісні приміщення, магазини та автомобілі.



Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що внаслідок атаки загинули чотири людини, ще 27 – отримали поранення.



До лікарень госпіталізували 15 постраждалих.



За інформацією мера Києва Віталія Кличка, серед поранених – вагітна жінка та дві дитини семи та 10 років.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що місто масовано атакували безпілотниками та ракетами різних типів, у тому числі балістичними.

Нагадаємо, що 13 листопада армія РФ обстріляла кілька міст Донецької області, внаслідок чого поранені три людини.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко