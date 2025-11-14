Россия ночью ракетами и дронами массированно атаковала Киев: погибли четыре человека, почти 30 – ранены

Последствия атаки на Киев. Фото: полиция

Ночью 14 ноября российская армия атаковала Киев. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.



В Подольском районе зафиксировали попадание в многоэтажку на уровне 15 этажа. Спасли 13 человек.



В Днепровском районе бойцы ГСЧС потушили пожар в двух квартирах на первом этаже пятиэтажки на площади 50 квадратных метров. Спасли 17 человек. По другому адресу потушили пожар на площади 30 квадратных метров. Есть частичное разрушение на 19 и 21 этажах дома. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 квадратных метров.



В Деснянском районе загорелась многоэтажка на уровне седьмого этажа. Пожар локализовали. Спасли девять человек, еще 50 – эвакуировали. По другому адресу возник пожар в многоэтажном доме на уровне 5-8 этажей. Спасли 14 человек, среди них – один ребенок. Одного человека спасатели достали из-под завалов.



В Соломенском районе загорелись крыша и пятый этаж дома. Спасли 20 человек.



В Святошинском районе зафиксировали попадание в дом на уровне седьмого этажа. Также бойцы ГСЧС потушили пожар в 22-этажном доме на уровне 19 этажа.



В Оболонском районе зафиксировали попадание в девятиэтажку. Загорелись квартиры с седьмого по девятый этаж на общей площади около 100 квадратных метров. Пожар потушили. Одного человека спасли.



В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что всего повреждены 27 домов в Деснянском, Днепровском, Святошинском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах.



По данным Национальной полиции в Киеве, также повреждены медицинские учреждения, общественный транспорт, офисные помещения, магазины и автомобили.



Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в результате атаки погибли четыре человека, еще 27 – получили ранения.



В больницы госпитализировали 15 пострадавших.



По информации мэра Киева Виталия Кличко, среди раненых – беременная женщина и два ребенка семи и 10 лет.



В пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что город массированно атаковали беспилотниками и ракетами разных типов, в том числе баллистическими.

Напомним, что 13 ноября армия РФ обстреляла несколько городов Донецкой области, в результате чего ранены три человека.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко