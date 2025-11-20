Генерали США прибули до Києва: Зеленському пропонують «мирний план»

Президент України Володимир Зеленський вже провів першу зустріч із делегацією зі США, яку очолює міністр армії Деніел Дрісколл і генерали Пентагону. Про це повідомляє «РБК-Україна».
За інформацією джерела видання, делегація, спрямована президентом США Дональдом Трампом, прибула до Києва з метою «натиснути» на Зеленського та схилити його до підписання мирної угоди, яка передбачає поступку Донбасу Росії.
За даними співрозмовника видання, документ, підготовлений спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та спецпредставником РФ з економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим, включає такі положення:
передача контролю за Донбасом Росії;
амністія за воєнні злочини;
повне повернення Росії у світову економіку;
виключення з Конституції України згадки про можливість вступу до НАТО;
закріплення у законодавстві країн НАТО того, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.
Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»