Генерали США прибули до Києва: Зеленському пропонують «мирний план»

Президент України Володимир Зеленський вже провів першу зустріч із делегацією зі США, яку очолює міністр армії Деніел Дрісколл і генерали Пентагону. Про це повідомляє «РБК-Україна».



За інформацією джерела видання, делегація, спрямована президентом США Дональдом Трампом, прибула до Києва з метою «натиснути» на Зеленського та схилити його до підписання мирної угоди, яка передбачає поступку Донбасу Росії.



За даними співрозмовника видання, документ, підготовлений спецпосланцем президента США Стівом Уіткоффом та спецпредставником РФ з економічного співробітництва Кирилом Дмитрієвим, включає такі положення:



передача контролю за Донбасом Росії;



амністія за воєнні злочини;



повне повернення Росії у світову економіку;

виключення з Конституції України згадки про можливість вступу до НАТО;

закріплення у законодавстві країн НАТО того, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»