Генералы США прибыли в Киев: Зеленскому предлагают «мирный план»

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первую встречу с делегацией из США, возглавляемой министром армии Дэниелом Дрисколлом и генералами Пентагона. Об этом сообщает «РБК-Украина».



По информации источника издания, делегация, направленная президентом США Дональдом Трампом, прибыла в Киев с целью «надавить» на Зеленского и склонить его к подписанию мирного соглашения, предусматривающего уступку Донбасса России.



По данным собеседника издания, документ, подготовленный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем РФ по экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым, включает следующие положения:



передача контроля над Донбассом России;



амнистия за военные преступления;



полное возвращение России в мировую экономику;

исключение из Конституции Украины упоминания о возможности вступления в НАТО;

закрепление в законодательстве стран НАТО того, что Украина никогда не станет членом Альянса.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»