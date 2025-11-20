Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Генералы США прибыли в Киев: Зеленскому предлагают «мирный план»
20 ноября 2025, 16:50

Президент Украины Владимир Зеленский уже провел первую встречу с делегацией из США, возглавляемой министром армии Дэниелом Дрисколлом и генералами Пентагона. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По информации источника издания, делегация, направленная президентом США Дональдом Трампом, прибыла в Киев с целью «надавить» на Зеленского и склонить его к подписанию мирного соглашения, предусматривающего уступку Донбасса России.

По данным собеседника издания, документ, подготовленный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем РФ по экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым, включает следующие положения:

передача контроля над Донбассом России;

амнистия за военные преступления;

полное возвращение России в мировую экономику;

исключение из Конституции Украины упоминания о возможности вступления в НАТО;

закрепление в законодательстве стран НАТО того, что Украина никогда не станет членом Альянса.

