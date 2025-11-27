Донецька ОВА: 23 обстріли за добу та термінова евакуація

Наслідки російських ударів. Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. З прифронтових територій вдалося евакуювати 126 осіб, серед них — 20 дітей. Про це йдеться в оперативному зведенні Донецької ОВА 27 листопада.



Краматорський район. У Слов'янську руйнувань зазнали сім приватних будинків, дві багатоповерхівки та магазин. У Краматорську поранення отримали двоє мешканців. У селищі Іверське Новодонецької громади постраждала ще одна людина. У Дружківці підтверджено загибель мирного мешканця; пошкоджено дві багатоповерхівки та дві нежитлові будівлі. У Торському поранення отримав місцевий мешканець, пошкоджено житловий будинок.



Покровський район. У Добропіллі зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та автомайстерні. Бахмутський район. У Сіверську під вогнем опинилися чотири приватні будинки.

Фото Донецька ОВА

Нагадаємо, за даними Генштабу, під Краматорськом противник проводить штурми під Часовим Яром та Предтечиним.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»