Покровський та Лиманський напрямки — під найважчими штурмами

Фото: Генеральний штаб України

За минулу добу на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Противник активізувався по всій лінії фронту: завдав 66 авіаударів, застосував 162 керовані авіабомби, провів 4013 обстрілів, включаючи 60 ударів РСЗВ, та використав 4388 дронів-камікадзе. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 27 листопада.

Сили оборони у відповідь уразили п'ять районів скупчення живої сили та техніки, пункт управління БПЛА та ще один важливий об'єкт противника.

Покровський напрямок залишається головним епіцентром боїв. Тут українські захисники зупинили 57 атак у районах Володимирівки, Федорівки, Никанорівки, Червоного Лимана, Родинського, Новоекономічного, Покровська, Котліного, Удачного, Молодецького, Ялти та Дачного.



Напружена ситуація зберігається на Лиманському напрямку — 44 атаки ворога. Противник намагався прорвати оборону біля Греківки, Новоєгорівки, Колодязів, Середнього, Рідкодубу, Карпівки, Зарічного та у бік Лимана та Дробишевого.



На Костянтинівському напрямку також фіксується висока активність — 31 атака в районах Яблунівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Костянтинівки та Софіївки.



На Слов'янському напрямку — 14 наступальних дій, зупинених у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки, Сакко та Ванцетті.

Краматорський — 4 атаки поблизу Часового Яру та у напрямку до Предтечиного. Гуляйпільський — 22 штурмові спроби поблизу Затишшя, Солодкого, Яблукового, Зеленого Гаю та у бік Гуляйполя. Оріхівський — дві атаки на позиції ЗСУ біля Приморського.

Олександрівський напрямок — зафіксовано 16 спроб штурму в районах Іванівки, Зеленого Гаю, Олексіївки, Привільного та Красногорського.

Як повідомляє воєнблогер Олег Петренко, в Іванівці противник закріпився в центральній частині в житловій забудові та штурмує північну околицю та західну частину населеного пункту. На західній околиці Іванівки російські війська зайняли опорний пункт, але були вибиті та відійшли до центру.

У Новопавлівці українські війська продовжують контрдії, тоді як російські війська прагнуть підтягнути сили.

За даними Генштабу, минулої доби російські сили втратили 1140 осіб. Крім того, знищено: танк, 3 бронемашини, 21 артсистему, РСЗВ, засіб ППО, 2 літаки (втрати підтверджено раніше), 214 дронів, 109 одиниць авто- та спецтехніки, важка вогнеметна система.

Раніше ми писали, що Росія посилює тиск на Донецьку область саме в той момент, коли США та Кремль намагаються просунути мирний план для України. На Донеччині звужується оперативний простір: російська армія просувається до нових міст, розширюючи «сірі зони».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»