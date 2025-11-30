Понад півтори тисячі атак: КАБ-удари по Слов'янську, обстріл Краматорська та атаки дронами

Обстріл Донецької області. Фото: Нацполіція України

За 29 листопада поліція зафіксувала 1519 російських ударів по лінії фронту та цивільній інфраструктурі Донецької області.



Під вогнем опинилися 11 населених пунктів: Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Слов'янськ, селище Бокове, а також села Весела Гора та Іверське. Загалом пошкоджено 29 цивільних об'єктів, серед них 16 житлових будинків.



Лиман — двоє мирних жителів загинули внаслідок обстрілу. Слов'янськ — російська авіація завдала удару двома бомбами «КАБ-500». Поранено одну людину. Пошкоджено вісім приватних будинків, кафе, адміністративну будівлю та чотири автомобілі.

Краматорськ — внаслідок обстрілу поранено цивільну, знищено міський ринок. Костянтинівка — удар ворожого FPV-дрону по цивільному автомобілю призвів до поранення трьох людей.



Дружківка — по місту направлено FPV-дрони, зруйновано чотири будинки. Білозерське — удар БПЛА «Герань-2» пошкодив житлове приміщення. Іверське — зруйновано три приватні будинки та пошкоджено цивільний автомобіль.



Бокове — під ударом опинилась котельня. Миколаївка — FPV-дрон пошкодив адміністративну будівлю.



Поліція спільно із СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 КК України — воєнні злочини.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»