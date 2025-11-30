Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Более полутора тысяч атак: КАБ-удары по Славянску, обстрел Краматорска и атаки дронами
30 ноября 2025, 13:19

Более полутора тысяч атак: КАБ-удары по Славянску, обстрел Краматорска и атаки дронами

Обстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины Обстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

За 29 ноября полиция зафиксировала 1 519 российских ударов по линии фронта и гражданской инфраструктуре Донецкой области.

Под огнем оказались 11 населенных пунктов: Белозерское, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Николаевка, Славянск, поселок Боковое, а также села Веселая Гора и Иверское.
Всего повреждено 29 гражданских объектов, среди них 16 жилых домов.

Лиман — двое мирных жителей погибли в результате обстрела. Славянск — российская авиация нанесла удар двумя бомбами «КАБ-500». Ранен один человек. Повреждены восемь частных домов, кафе, административное здание и четыре автомобиля.

Краматорск — в результате обстрела ранен гражданский, уничтожен городской рынок. Константиновка — удар вражеского FPV-дрона по гражданскому автомобилю привел к ранению трех человек.

Дружковка — по городу направлены FPV-дроны, разрушены четыре дома. Белозерское — удар БПЛА «Герань-2» повредил жилое помещение. Иверское — разрушены три частных дома и поврежден гражданский автомобиль.

Боковое — под ударом оказалась котельная. Николаевка — FPV-дрон повредил административное здание.

Полиция совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 УК Украины — военные преступления.

Обстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Обстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Обстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция УкраиныОбстрелы Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

Ранее мы писали, что 29 ноября в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли двое мирных жителей — оба в Лимане. Еще пять человек получили ранения в трех городах области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Краматорск Славянск Лиман Дружковка Донецкая область Иверское
российские обстрелы
