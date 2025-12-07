Слов'янськ двічі був атакований авіабомбами та безпілотниками

Фото: Слов'янська МВА

Вчора, 6 грудня, російські війська двічі атакували Слов'янськ, застосувавши кориговані авіабомби та безпілотники типу «шахед». Удари припали по житлових кварталах.



За даними начальника Слов'янської МВА Вадима Ляха, поранено восьмеро людей, серед них — вагітна жінка та 15-річний підліток. Загинула мати пораненого хлопчика, яка була поруч під час обстрілу.

Руйнування торкнулися як багатоповерхової, так і приватної забудови: пошкоджено житлові висотки, зруйновано і деформовано приватні будинки, постраждали автомобілі.



Зазначається, що лише за 6 грудня внаслідок ворожих ударів у місті було пошкоджено сім багатоповерхових будинків, дві нежитлові будівлі та шість автомобілів.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що 6 грудня 2025 року близько 16:46 по місту було завдано удару авіабомбою ФАБ-250 з комплектом УМПК. Боєприпас упав поряд із багатоповерховим житловим будинком.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»