США могли застосувати аналоги «Шахедів» у Венесуелі

Ударні безпілотники «Лукас» — аналоги «Шахедів»

Згідно з інсайдерською інформацією з РФ, США могли застосувати ударні безпілотники «Лукас», схожі на дрони Shahed-136, проти об’єктів у Венесуелі. Про це повідомили пілоти Повітряних сил ЗСУ у блозі «Соняшник».



«Хоча я сумніваюся у цьому бойовому хрещенні, на кадрах, опублікованих місцевими жителями, чутно характерний звук двигунів перед прильотами. Він нагадує шум дронів Shahed-136 або "Герань-2"», — зазначають пілоти.



Якщо інформація підтвердиться, це стане першим бойовим застосуванням американських дронів-камікадзе нового типу, які нещодавно надійшли на озброєння США. Цей момент особливо цікавий, адже стратегія США останніми роками рідко демонструє настільки швидке розгортання безпілотників нового покоління.



Варто зазначити, що перший підрозділ Scorpions Strike, який оперує дронами «Лукас», раніше був розгорнутий на Близькому Сході.



БПЛА «Лукас» (LUCAS – Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, «Недорога безпілотна бойова ударна система») – це американський ударний дрон економкласу, розроблений компанією SpektreWorks на замовленням Пентагону. Він створений як відповідь на масове застосування дронів-камікадзе типу Shahed та має схожий дельта-крилатий дизайн.