Російська армія просунулася у Гуляйполі – DeepState

Просування російських військ у Гуляйполі. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися у селі Приморське на Запоріжжі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу українська армія відбила 21 штурм, зокрема в районі Гуляйполя, на Оріхівському – один.

Нагадаємо, що 8 січня аналітики ISW повідомили про просування українських військ під містом Вовчанськ Харківської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко